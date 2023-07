Calcio femminile | Mondiali 2023 | Portogallo ok | Vietnam eliminato

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilresta in corsa per gli ottavi di finale deidi. La formazione lusitana ha ottenuto il primo successo della propria storia nel torneo iridato, battendo 2-0 ilad Hamilton (Nuova Zelanda) nel gruppo E dopo la sconfitta all’esordio contro l’Olanda. L’attaccante Telma Encarnaçao (7?) e la centrocampista Francisca Nazareth (21?) hanno segnato le due reti della partita che ha sancito l’eliminazione della nazionaleita, debuttante nella competizione. Per ildecisivo sarà il match con gli Stati Uniti, poche ore fa costretti all’1-1 dall’Olanda. SportFace.

