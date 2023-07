Calcio femminile | Mondiali 2023 | l’Olanda ferma gli USA sull’1-1

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lo scontro diretto del gruppo E deidiin corso tra Nuova Zelanda e Australia si conclude con un pareggio. Le statunitensi campionesse in carica sono statete 1-1 dai Paesi Bassi oggi a Wellington nella fase a gironi che vede le due nazionali in testa con quattro punti. Contro le nederlandesi, battute 2-0 nella finale dell’edizione 2019, le americane sono state costrette a chiudere la loro serie record di tredici vittorie consecutive in Coppa del mondo. A passare in vantaggio è statacon una rete di Jill Roord al 17?. Ma al 62? è arrivato il pareggio della capitana americana Lindsey Horan. Le due squadre si dividono la testa del girone E con 4 punti ciascuna in un gruppo che vede coinvolti anche Portogallo e Vietnam. SportFace.

Ai 'Grassroots Awards' istituiti dalla Uefa, il Settore Giovanile e Scolastico della Figc, il premio come miglior progetto di sviluppo delper il 2023 è stato valutato quello del ...Lo sport in tv di oggi, giovedì 27 luglio : ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. La giornata si apre con il Mondialedi, per proseguire con le qualificazioni di Conference League e diverse amichevoli in programma. Continuano inoltre con i Mondiali di nuoto a Fukuoka valevoli per strappare i pass per ...Doppia sconfitta al tie - break per le formazioni italiane, da una parte la maschile dalla Slovenia e ladall'Olanda MARIBOR - Le Nazionali under 19 maschile echiudono la fase a giorni dell'European Youth Olympic Festival (EYOF), in corso a Maribor in Slovenia, con una sconfitta al tie - break. Gli azzurrini sono stati superati 3 - 2 (25 - 22, 16 -...

La crescita del calcio femminile tra numeri mondiali e riforme nazionali Calcio e Finanza

Sembrerà lapalissiano dirlo, ma la Coppa del Mondo trascende dal puro e mero torneo di calcio. La macchina mondiale che sta girando tra Australia e Nuova Zelanda è un veicolo non soltanto a livello ...Gli Stati Uniti doppi campioni in carica sono stati fermati 1-1 dai Paesi Bassi oggi a Wellington nella fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile.