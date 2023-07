Dopo ladi Trossard, Ferran Torres ha ridotto il vantaggio inglese all'88', ma le speranze catalane di rimonta si sono spente un minuto dopo, sullo splendido tiro dalla distanza di Fabio ...Nella ripresa la decide Trossard con unatra il 56 e il 70 . Ferran Torres prova ad accorciare all 88 , ma Fabio Vieira segna due minuti dopo il 5 - 3 finale. In campo anche Sandro Tonali. ...22' Gol Stella Rossa! Olaynka fadopo una prima respinta corta di Terracciano. 27' Gol ... Fermato fallosamente conquista undi punizione non finalizzato poi da Mandragora. 58' Altri ...

Calcio: doppietta Trossard, 5 gol dell'Arsenal al Barcellona Agenzia ANSA

Leandro Trossard, autore di una doppietta nel secondo tempo, e l'Arsenal hanno rimontato due il Barcellona per poi batterlo 5-3 al termine di una spettacolare amichevole. (ANSA) ...Tre amichevoli di lusso nella notte. I blancos stendono lo United, 1-1 tra Blues e Newcastle, l'Arsenal vince 5-3 contro il Barcellona ...