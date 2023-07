Calcio | David Silva annuncia il ritiro | “Oggi è un giorno triste per me”

(Di giovedì 27 luglio 2023) All’età di 37 anni,hato ildalprofessionistico. Il centrocampista spagnolo ha maturato questa decisione in seguit0 ad un grave infortunio – lesione del crociato anteriore – che l’avrebbe costretto ad un lungo stop. “è unper me.è il momento di dire addio a ciò a cui ho dedicato tutta la mia vita.è il momento di salutare i miei compagni, che per me sono come una famiglia” ha detto il calciatore della Real Sociedad in un video postato sui social. Tanti i messaggi d’affetto ricevuti, dai tifosi ma anche dai suoi ex compagni di squadra. SportFace.

