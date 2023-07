Calcio | Bellingham beffa Onana | primo gol per il Real Madrid

(Di giovedì 27 luglio 2023) Judeha segnato ilgol con la maglia del, contribuendo al successo per 2 - 0 sul Manchester United in un'amichevole pre - campionato giocata a Houston. Il centrocampista ...

Jude Bellingham ha segnato il primo gol con la maglia del Real Madrid, contribuendo al successo per 2-0 sul Manchester United in un'amichevole pre-campionato giocata a Houston.