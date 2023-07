272023L' ultimo sondaggio politico di Tecnè per l'agenzia Dire, reso noto in data 24, dipinge una situazione all'interno del centrodestra ben diversa rispetto alle intenzioni di ... ok il Pd,il ...Al 71' Oristanioil tris: l'ex Inter riesce a trovare il terzo gol della serata. All'80' ... 80' Azzi (C), 82' Vetkal (R) Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 262023

Cala a luglio la fiducia dei consumatori, sale per le imprese - Ultima ... Agenzia ANSA

ROMA (Reuters) - A luglio calano oltre le attese l'indice di fiducia dei consumatori italiani e anche quello relativo alla manifattura, che tocca il livello più basso da gennaio 2021. Secondo i dati ...A luglio recupera la fiducia delle imprese dopo due mesi di calo mentre il sentiment dei consumatori peggiora ma resta sopra la media del 1H ...