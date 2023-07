Buon compleanno a… Michele Di Gregorio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023)Di, portiere del Monza, oggi compie gli anni e si appresta a disputare il suo secondo campionato di Serie A OggiDicompie 26 anni. In quest’ultimo periodo, nell’ampio casting che l’Inter sta facendo per sostituire Onana e Handanovic, tra i tanti possibili candidati a una così importante successione si è fatto pure il suo nome. Non necessariamente come titolarissimo, ma l’idea di riportare a casa un proprio prodotto del vivaio è entrata nella testa di chi di dovere. Perchéin nerazzurro c’è cresciuto, si è fatto notare e poi ha conosciuto attraverso una serie di prestiti quel progressivo avvicinamento a una dimensione calcistica sempre più impegnativa. Pordenone, ufficiale: dall’Inter ecco il portiere DiFino alla decisione, la ...