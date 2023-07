Brutto incidente per Jovanotti | è in sedia a rotelle | “Appena sarò in grado tornerò in Italia”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il cantante, in vacanza in repubblica Dominicana, aggiorna i fan da TikTok L'articolo proviene da DireDonna.

Un, a inizio giugno, nella giornata di prove degli Internazionali d'Italia Series di La Thuile, e il rientro alle gare, giovedì 27 e domenica 30 luglio, Mattia Agostinacchio ha colto ...ieri pomeriggio, a Casal Velino. Nei pressi di un distributore di carburante, sulla Sr267, come riporta Infocilento , un'auto ed una moto si sono scontrate per cause da accertare. I ...mortale nella notte in viale Libertà, a Ramacca. A perdere la vita il 20enne Ivan Oliveri ... Se tutto questo fosse solo unsogno, svegliatemi per favore'. ...

Salmo, brutto incidente per il rapper (e concerti cancellati in Sicilia): «Ho rischiato di perdere un braccio» Corriere della Sera

Si è trattato di un tamponamento a catena. I quattro feriti, due in codice giallo e due in codice verde, sono stati medicati sul posto dal personale del 118, stabilizzati e trasportati al pronto socco ...Il pilota spagnolo ha rimediato diverse fratture alla schiena ed alla mascella in un bruttissimo incidente avvenuto nel corso della FP2 del Gran Premio del Portogallo, a Portimao, nel quale è arrivato ...