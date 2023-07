Brucia il Salento | pineta di Ugento in fiamme | bagnanti e turisti in fuga | Prefettura di Lecce | Ipotesi incendio doloso - VIDEO

L'inchiesta della Procura di Foggiaanche il Gargano. Dopo diversi piccoli e ripetuti roghi, ... IlFiamme anche in, nella zona a ridosso della spiaggia di San Cataldo, a Lecce. ...La regione, tra Messina e Palermoin uno scenario infernale. Tutti si domandano come ... Ci spostiamo su una delle spiagge più amate delche - secondo una segnalazione della pagina ...E intanto il Sud… VEDI ANCHE Roma, riapre l'area dell'assassinio di Giulio Cesare ... I primi disagi si registrano anche in Puglia, con focolai in. Colpita la zona turistica del ...

Brucia il Salento: incendio a Torre Mozza, turisti evacuati. Nuovo rogo anche a Baia San Felice, sul Gargano Corriere della Sera

Il Salento continua a bruciare con nuovi incendi che mettono in fuga i turisti che in questo periodo dell'anno affollano la regione pugliese.UGENTO (Lecce) - Altra giornata nera per gli incendi in Salento. Da questa mattina sono tornati a divampare roghi in varie zone della provincia di Lecce, ...