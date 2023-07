Brucia anche il Salento | maxi-rogo a Torre Mozza | evacuato un resort

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilcontinua are con nuovi incendi che mettono in fuga i turisti che in questo periodo dell'anno affollano la regione pugliese. Undi vaste proporzioni sta impegnando numerosi mezzi dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile trae Soleto (Lecce), a Ugento. Le fiamme sono divampate nei pressi della strutturaRottacapozza e si sono propagate alla macchia mediterranea minacciando le abitazioni private. Il forte vento di tramontana delle ultime ore sta rendendo ancora più difficile le operazioni di gestione e spegnimento del fronte del fuoco. Dalle prime immagini che arrivano dai social network si vedono le fiamme alzarsi sopra i pini del lido. Ilè statoe l'incendio si sta ...

"La Siciliae conta le vittime " scrive ancora Manenti " e, come il governatore sa bene, l'... con punte oltre i 47° in alcune zone, ha inevitabilmente portatoil fuoco e la devastazione. ...L'inchiesta della Procura di Foggiail Gargano. Dopo diversi piccoli e ripetuti roghi, l'inizio settimana è stato condito da un vasto incendio che ha distrutto circa 200 ettari nella ...'La Siciliae conta le vittime - scrive ancora Manenti - e, come il governatore sa bene, l'... con punte oltre i 47° in alcune zone, ha inevitabilmente portatoil fuoco e la devastazione. ...

Lecce, 27 luglio 2023 – Ancora fiamme in Salento: dopo l ’ incendio a San Cataldo , stavolta è la pineta della marina di Ugento a bruciare. Un fronte di fuoco ha costretto i bagnanti della nota ...Roghi anche in Puglia, in particolare in queste ore brucia il Salento. Un vasto incendio in corso a Torre Mozza, la marina di Ugento. Non solo la Sicilia brucia, si segnalano incendi in questi giorni ...