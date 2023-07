Brindisi | “tromba d’aria spazza via le serre” Coldiretti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso daPuglia: Una improvvisaha strappato via la coperture dellein provincia dicon danni agli ortaggi, mentre il caldo africano sta bruciando i prodotti in pieno campo. E’ quanto affermaPuglia, in riferimento agli eventi estremi che si abbattono sulla Puglia in questa caldissima estate, con lescoperchiate a Pezze di Greco di Fasano, dove sono a dimora ortaggi estivi, come cetrioli, fagiolini e melanzane. A preoccupare le campagne è anche l’insopportabile ondata di caldo da bollino rosso, dove sta letteralmente “bruciando” la frutta e verdura nei campi con ustioni che provocano la perdita del raccolto che in alcune aziende arrivano al 90%, dai peperoni ai meloni, dalle angurie ...

EVENTI ESTREMI: COLDIRETTI PUGLIA,D'ARIA STRAPPA VIA SERRE AUna improvvisad'aria ha strappato via la coperture delle serre in provincia dicon danni agli ortaggi, mentre il caldo africano sta bruciando i prodotti in pieno campo. E' ...Con Davide Caforio alla chitarra, Andrea Di Dio alla, Ludovica Di Noi voce, Vincenzo Esperti al basso, Giuseppe Pomarico alla batteria, Stefano Pellegrino al pianoforte. - Appia in Tabula, ...... il programma di approfondimento giornalistico condotto da Giuseppe, al centro del ... "No, caldo eccezionale" Il focus della discussione si è spostato sullad'aria che ha colpito il ...Con Davide Caforio alla chitarra, Andrea Di Dio alla tromba, Ludovica Di Noi voce, Vincenzo Esperti al basso, Giuseppe Pomarico alla batteria, Stefano Pellegrino al pianoforte. – Appia in Tabula, ...Nel corso dell'ultima puntata di Zona bianca, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Giuseppe Brindisi, al centro del ...