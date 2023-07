Brembo | ottimi i risultati del primo semestre | oltre ai ricavi cresce anche il personale

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 luglio 2023) Stezzano. Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Matteo Tiraboschi, ha esaminato ed approvato ideldel Gruppo, al 30 giugno 2023. Inetti consolidati del periodo in esame ammontano a 1.949,9 milioni di euro, in crescita dell’11,6% (+12,3% a cambi costanti) rispetto aldell’anno precedente. Nel periodo in esame tutti i segmenti in cui il Gruppo opera hanno avuto andamento positivo: il settore auto e? in crescita del 12,4%, le applicazioni per motocicli del 3,7%, quelle per veicoli commerciali del 12,6% e le competizioni del 20,6% rispetto al2022. A livello geografico, le vendite crescono in Italia del 2,7%, in Germania del 19,2%, in Francia del 18,6%, del ...