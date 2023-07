Branco di cervi si ripara dal maltempo in Giappone | video

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nara è una cittàse situata vicino a Kyoto ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1998. Qui si trovano uno dei templi più famosi dele un immenso parco popolato dae cerbiatti che girano liberamente senza destarsi della presenza degli umani. In questo caso isi sono radunati sotto i portici di una stazione perrsi dalla pioggia, rimanendo in compagnia di tutte le altre persone presenti che aspettano che ilsi affievolisca.

