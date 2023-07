Brad Pitt e Angelina Jolie pronti a fare pace per 350 milioni di dollari

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 luglio 2023) Colpo di scena nella lunga diatriba tra: i due attori sonoa deporre l’ascia da guerra. Almeno per quanto riguarda Chateau Miraval, il vigneto francese di proprietà di entrambi. La diva di Hollywood ha accettato una mediazione per evitare l’ennesimo scontro con l’ex marito in tribunale e un’aspra battaglia dal valore di 350di(oltre 300di euro).e la disputa per Chateau Miraval Stando a quanto rivelato dal Daily Mail,hanno accettato una mediazione per il caso Chateau Miraval. Un modo per risolvere la ...