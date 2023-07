BPPB Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Banca Popolare di Puglia e Basilicata () è uno degli istituti di credito più diffusi in Italia, con sportelli presenti in ben undici regioni. La sua fondazione è molto antica e risale al XIX secolo, sotto il nome di Banca Cooperativa Agraria di Gravina: la denominazione attuale, infatti, come risultato della fusione di due istituti, risale agli anni Novanta. Detto ciò, se il tuo interesse è quello di entrare are in una delle sue numerose sedi, è possibile inviare la propria candidatura direttamente allae in questo articolo scopriamo come. : Assunzioni in Corso Molte banche italiane che operano oggi hanno una genesi molto antica e laè una di queste, in quanto deve la sua origine alla fondazione della Banca Cooperativa Agraria di Gravina, nel 1883. La sua storia, tuttavia, deriva ...