Bournemouth | UFFICIALE | ecco Radu dall'Inter

... che ha ruotato titolari e prime alternative pensando alla gara di sabato in casa del, ...per rimpinguare il ventaglio di soluzioni a disposizione in vista della stagione. Arrivare ...11.46 - Il portiere dell'Inter Ionut Radu è vicino al prestito al( I DETTAGLI ) 11.28 -... 9.47 - Danjuma ha superato le visite mediche con l'Everton, ora manca solo l'annuncio. 8.... il terzino Zemura (ex) e l'attaccante Brenner , pagato 10 milioni agli statunitensi ... garantita dal sitodel club bianconero udinesetv.it. Il pronostico Un test importante per ...

UFFICIALE: Inter, un altro portiere saluta. Radu si trasferisce al Bournemouth TUTTO mercato WEB

Ora è ufficiale: Andrei Radu è un nuovo giocatore del Bournemouth. Il portiere arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Inter ...Il Bournemouth, tramite il proprio sito, ha ufficializzato di aver acquistato in prestito il portiere Ionut Radu dall'Inter. Gli inglesi, secondo gli ...