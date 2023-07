Borussia Monchengladbach | diagnosticato un tumore a Lainer

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilha comunicato il problema di salute scoperto da Stefan. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato delsu Stefan. COMUNICATO – Stefansarà assente dalMönchengladbach per diversi mesi. Al terzino destro di 30 anni è statoun cancro ai linfonodi durante gli esami medici. Per le cure, il giocatore della nazionale austriaca deve sottoporsi a una terapia della durata di diversi mesi. Secondo i medici, la malattia è stata scoperta molto presto e può essere trattata e curata molto bene con i farmaci. C’è un’altissima probabilità che la salute venga completamente ripristinata e sia possibile una vita normale, compresi gli sport ...

