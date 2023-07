Bortolo Mutti | «Gasperini perfetto per l’Atalanta Su Hojlund…»

(Di giovedì 27 luglio 2023) Le parole dell’ex allenatore delsu quella che sarà la nuova stagione nerazzurra trae Hojlund Tramite TMW, l’ex allenatore e calciatore delha parlato dell’attuale tecnico. LE PAROLE – «? A Bergamo vive bene e ha una grande simbiosi con l’ambiente. Anche a livello caratteriale penso sia il posto giusto per lui, perciò ero abbastanza convinto che rimanesse. Ha fatto cresceresoprattutto in Europa. Ora bisognerà trovare una soluzione per Hojlund, ma continuando il proprio percorso con serenità e competenza. Vedo comunque una squadra forte e strutturata».

Notizie Calcio Napoli - L'ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieè l'allenatore di quella squadra e Giuseppe Scienza è tra i più utilizzati in stagione con 31 presenze in campionato condite da 4 gol. Il Piacenza ottiene la salvezza in extremis ...L’ex allenatore nerazzurro: “A Bergamo vive bene e ha una grande simbiosi con l’ambiente. Anche a livello caratteriale penso sia il posto giusto per lui” La permanenza di Gian Piero Gasperini, messa i ...Bortolo Mutti, ex allenatore di diverse squadre militanti nell’odierno campionato cadetto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sul Palermo e sulla delicata situa ...