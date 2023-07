Borse europee in rialzo con Lagarde colomba | euro sotto pressione Milano +2% ai massimi dal 2008

Nel secondo trimestre 2023, il Pil Usa è salito del 2,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Chiusura in netto rialzo per lenel giorno della Bce e di fronte alla pubblicazione delle ...In una giornata di grande euforia per le, il comparto bancario resta piu' indietro, frenato dalla decisione del Consiglio direttivo della Bce di azzerare la remunerazione delle riserve depositate presso l'istituto centrale. A ...La reazione dei mercati è stata positiva, con lein netto rialzo. A rassicurare è l'apertura di Lagarde a una possibile pausa da decidere durante il prossimo vertice di settembre. 'In ...

Seduta sugli scudi per le Borse europee che festeggiano la possibilità di una pausa da parte della Bce nel rialzo dei tassi, se i dati sull'inflazione lo consentiranno, mentre il pil americano del sec ...Borse effervescenti prima e soprattutto dopo le parole della Lagarde sull'addolcimento della politica monetaria - Piazza Affari tra le migliori in Europa con Stm, Moncler e Stellantis sugli scudi - Eu ...