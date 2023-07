Tra i best performers di, in evidenza STMicroelectronics (+8,99%), Moncler (+6,77%), Stellantis (+5,33%) e DiaSorin (+4,94%). I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER , che continua ...Tra i titoli, fuori dal segmento principale a, in evidenza il comparto del lusso con Salvatore Ferragamo (+3,52%) e Brunello Cucinelli (+3,05%). In una seduta di forti acquisti per il comparto ...Nel frattempo, si muove in lieve rialzo ladi Wall Street con l' S&P - 500 che evidenzia un ... In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo STMicroelectronics (+8,99%), ...

Borsa: Milano svetta con Stm e Moncler, fiacche le banche QUOTIDIANO NAZIONALE

Fondo Qatar Mayhoola potrebbe entrare nel gruppo francese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Il gruppo francese del lusso Kering ha annunciato l'acqusto del 30% della casa di moda ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Arrivano le modifiche statutarie di Pirelli dopo il provvedimento Golden Power deciso dal governo. Il cda della Bicocca, infatti, ha approvato alcune ...