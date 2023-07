Ladiapre in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,43% a quota 29.105 punti . 27 luglio 2023Inizio di seduta fiacca per il principale indice delladi, che riporta un cauto +0,43%, a quota 29.105,24 in apertura. 27 - 07 - 2023 09:02Anche perche sulla strage disono riuscito a recuperare poche informazioni. Di certo tutto ... Sale a bordo anche lui con una, delle pinze e un pezzo di miccia arrotolata, di colore nero. ...

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,43% - Italia-Mondo Alto Adige

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Le Borse europee partono tutte con un cauto rialzo dopo la Fed e in attesa della Bce oggi. Francoforte è la migliore con ...(ANSA) - MILANO, 27 LUG - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,43% a quota 29.105 punti (ANSA). Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con ...