Le Borse europee partono tutte con un cauto rialzo dopo la Fed e in attesa della Bce oggi. Francoforte è la migliore con un +0,19% e il Dax a a quota 16.162 punti. Sulla parità Parigi (+0,03% a quota ...leggi anche Segnali di crisi economica in: lo dicono questi dati Inflazione e ripresa ... Gli analisti inoltre temono volatilità in, con le azioni europee sotto pressione con una politica ...InUnicredit ha dribblato il trend ribassista della seduta chiudendo a 22,56 euro (+2,94%). ... "Ci aspettiamo due altri aumenti dei tassi ine un periodo di tassi alti più esteso nel tempo.

Borsa: l'Europa parte in cauto rialzo dopo Fed e in attesa Bce Tiscali Notizie

Le Borse europee partono tutte con un cauto rialzo dopo la Fed e in attesa della Bce oggi. Francoforte è la migliore con un +0,19% e il Dax a a quota 16.162 punti. Sulla parità Parigi (+0,03% a quota ...Il 25 luglio il Consiglio europeo ha approvato il Chips Act e ora ci si attende una crescita della produzione europea di chip con ricadute positive miliardarie sull’economia e sull’impiego. E l’Italia ...