Borsa | Asia in rialzo dopo la Fed | i listini ora guardano a Bce

(Di giovedì 27 luglio 2023) Borse diin prevalenza inil nuovo ritocco sui tassi da parte Fed, da cui non sono arrivate sorprese, e in attesa oggi della Bce. Tokyo alla fine della giornata guadagna lo 0,68%, ...

Borsa: in Asia prevale la cautela in attesa della Fed Agenzia ANSA

Borse di Asia in prevalenza in rialzo dopo il nuovo ritocco sui tassi da parte Fed, da cui non sono arrivate sorprese, e in attesa oggi della Bce. (ANSA) ...L'appetito per i mercati orientati al rischio è stato rafforzato dall'aumento dei tassi da parte dellaFed e dalla minimizzazione della prospettiva di una recessione in Usa. Samsung Electronics ha segn ...