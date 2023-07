Bonus Neet | come aderire alla domanda

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’Inps ha pubblicato le istruzioni complete per assumere i giovani under 30 che non studiano e non lavorano. La prenotazione dei contributi partirà dal 31 luglio

... i cosiddetti. L'Inps comunica che da fine mese le aziende potranno richiedere ilche copre il 60% della retribuzione per i primi 12 mesi ed è cumulabile con altri esoneri contributivi ...assunzioni, buone notizie per giovani e imprese Al via dal 31 luglio le richieste per l'incentivo concesso dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere l'occupazione giovanile di quelli che ...Cerchi personale Tutti i requisiti (soggettivi e oggettivi) per avere ilassunzioni Grazie al Decreto Lavoro il governo Meloni ha introdotto ilassunzionidestinato ai giovani fino ...

Lavoro, bonus assunzioni Neet under 30 al via dal 31 luglio. Come fare domanda Sky Tg24

L’Inps ha pubblicato le istruzioni complete per assumere i giovani under 30 che non studiano e non lavorano. La prenotazione dei contributi partirà dal 31 luglio ...Con i chiarimenti forniti da una recente circolare Inps, non vi sono più dubbi sull’accesso al bonus assunzioni under 30 rivolto ai cd. NEET. Ecco perché. Esiste un bonus ad hoc per favorire il ...