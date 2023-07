Bologna | frattura per Posch in allenamento | le condizioni

Una donna si trovava con i suoi familiari a raccogliere la lavanda quando è scivolata procurandosi una sospettaalla caviglia e, impossibilitata a fare ritorno in autonomia, i familiari ....... Eppure Gika, arrestato in più occasioni è torturato anche sessualmente, è sparito da una quarantina di giorni. Orabi è detenuto ormai da nove mesi. Anche lui ha subìto torture, una...... è stato portato in elicottero al Bufalini per ladelle gambe. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Per ore l'autostrada è rimasta chiusa al traffico in direzione di, per ...Alla vigilia della partita amichevole col Monaco, la squadra ha svolto stamattina una seduta tattica con partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Musa Barrow e Riccardo Orsolini.Municipi Sociali di Bologna sullo sgombero avvenuto martedì e sul futuro dell'ex caserma Masini: "Il campo politico che si è aperto è interessante, per noi, e per Bologna. E per navigarlo serve una bu ...