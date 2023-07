(Di giovedì 27 luglio 2023)per il: i nerazzurri pronti are per l’estremo difensore, ecco di chi si tratta. Dopo diverse settimane di attese e tentennamenti, ora l’sembra finalmente averilche manca ad Inzaghi: le ultimissime di giornata riferiscono che la dirigenza haundi massima per sbloccare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... 26enne di Genova, laureanda in ingegneria elettronica curriculum biomedico, ottima chitarrista (ama le canzoni di Vasco e Ligabue) ma soprattutto portiere dell'; con l'Argentina ha compiuto una ...Con Sebastien Ledure e l'entourage dell'exè tutto abbastanza definito, ma bisogna trovare la quadra con il Chelsea che ha un'offerta da 50 milioni dall' Arabia Saudita (ma Lukaku dice no a un ...Calciomercato Juventus, Giuntoli accelera per Kessie e LukakuGiuntoli volerà al Londra per fare il punto con il Chelsea per l'ex centravanti dell', esubero di lusso nello scacchiere di ...

Blitz Inter, accordo trovato per il portiere: stretta di mano, si chiude a breve Sport News.eu

Blitz nerazzurro e affare che potrebbe sbloccarsi: arriva l'ok di Inzaghi e Ausilio è pronto all'affondo con una offerta irrinunciabile.I nerazzurri hanno intenzione di prendere l'attaccante del West Ham che piace alla Roma da diverse settimane di questo calciomercato estivo ...