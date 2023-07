Bisseck a trazione offensiva in Inter-Al Nassr Rimandato alla terza

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023) Yannparte titolare in-Al(1-1) nel nuovo ruolo scelto da Inzaghi. Una prova in chiaroscuro per il tedesco, dopo le prime ottime uscite. CONFERMATO – Yannè la prima scelta di Simone Inzaghi sul lato destro della difesa, e-Allo conferma. Dopo le amichevoli contro Lugano e Pergolettese, il tedesco classe 2000 parte titolare in quella posizione anche contro la squadra araba. E gioca una partita aprevalentemente, come si vede anche dsua heatmap (presa da Sofascore): Yann– Heatmap in-Al(fonte: Sofascore)galleggia ben al di sopra della linea di metà campo, offrendo supporto a ...