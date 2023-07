Bimba muore per una diagnosi sbagliata | ma per l’ospedale va ridotto il risarcimento perché «La mamma ha avuto un altro figlio»

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’errore c’è stato, ma ildeve esserelei haunbambino. È questo, in sostanza, che Barbara Speranza si è sentita dire dallo staff legale delSant’Orsola di Bologna, dopo che, il 21 ottobre 2020, la sua bambina, G., di appena 4 anni e mezzo, ha perso la vita per un’occlusione intestinale scambiata dai medici per gastroenterite. Andiamo con ordine: dopo la morte della piccola un pediatra, un radiologo e un chirurgo vengono condannati con rito abbreviato in primo grado per omicidio colposo,il Tribunale di Bologna riconosce che la causa della morte siano state le omissioni e le sottovalutazioni dei sanitari; ma la battaglia legale, per la famiglia della vittima, è appena iniziata. Nel procedimento civile portato ...