Biden scherza sulla sua città | Nel mio quartiere ero l' unico con cognome non italiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Agenzia Vista) Usa, 27 luglio 2023 Joehato con la premier Giorgia Meloni sul fatto che la suanatale, Scranton in Pennsylvania, ha una forte comunità di italo-americani. "Nel mioero l'con questo, ne ero consapevole", ha raccontato il presidente americano che è di origine irlandese.ha anche colto l'occasione per ricordare alla premier le origini italiane dell First Lady Jill. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

