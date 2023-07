Biden-Meloni | “alleanza incrollabile fondata su valori condivisi” | la dichiarazione

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Stati Uniti e Italia “hanno ribadito l’, il partenariato strategico e la profonda amicizia tra gli Stati Uniti e l’Italia. I legami tra Italia e Stati Uniti sono radicati nella storia, nell’affinità culturale e nella cooperazione economica. Si fondano sue principi– democrazia, libertà, rispetto dei diritti umani, rafforzati dall’obiettivo comune di promuovere la pace e la sicurezza, aumentare la prosperità e far progredire la sostenibilità in tutto il mondo”. E’ quanto si legge al primo punto della lungacongiunta di Joee Gioriadiffusa al termine del loro incontro alla Casa Bianca, nella quale si sottolinea che “i legami tra i nostri popoli sono al centro di questa relazione: entrambi ...

Con"abbiamo discusso della prossima presidenza italiana del G7. Da parte degli Usa c'è grande aspettativa e grande sostegno", ha detto la premier Giorgiain una conferenza stampa all'...AGI/Vista - Joeha scherzato con la premier Giorgiasul fatto che la sua città natale, Scranton in Pennsylvania, ha una forte comunità di italo - americani. "Nel mio quartiere ero l'unico con questo ..."Penso che lei abbia fatto un'osservazione interessante sul numero di italo - americani presenti qui - ha dettorivolto a- Voglio che lei sappia che sono cresciuto in un quartiere in ...

Meloni negli Usa, visita al Congresso e incontro con Biden Sky Tg24

Gli americani premono perchè non sia rinnovato, cosa che Meloni intende fare (è sempre stata contraria) anche se ancora non c’è stato l’annuncio ufficiale. Da parte di Biden, assicura la premier in ...Il bilaterale Italia-Usa tra Meloni e Biden va visto in prospettiva, ipotizzando un percorso di reciproca utilità. L'interesse Usa ...