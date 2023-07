Besiktas-KF Tirana Conference League | 27-07-2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di giovedì 27 luglio 2023) Terminato lo scorso campionato al terzo posto dopo una grande rimonta e grazie al ritorno in panchina del santone Gunes, ilfa il suo esordio stagionale inaffrontando in casa il KF. I Kara Kartallar a differenza delle loro dirette rivali per il titolo hanno fatto al momento un mercato di basso profilo, con un paio di colpi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Jerusalem (Isr) 19:30 Vorskla (Ukr) - Dila Gori (Geo) 19:30 Akureyri (Ice) - Dundalk (Irl) 20:00 B36 Torshavn (Fai) - Haverfordwest (Wal) 20:00(Tur) -(Alb) 20:00 Celje (Slo) - ...Scendono in campo quasi tutte oggi, tra cui ilallenato dall'esperto Senol Gunes. I ... Previsti almeno tre gol complessivi nel match casalingo con il. Anche Bodo/Glimt e Paok Salonicco ...... ore 18:00 Ferencvaros - Shamrock Rovers , ore 19:00 Viktoria Plzen - Drita , ore 19:00 Maccabi Tel Aviv - Petrocub , ore 19:30 Paok Salonicco - Beitar Jerusalem , ore 19:30, ore ...

Conference League, il pronostico di Besiktas-Tirana Corriere dello Sport

Besiktas do të sfidojë Tiranën, në ndeshjen e parë të turit të dytë të Conference League. Takimi do të mbahet në Vodafone Park (Istanbul), duke filluar që nga ora 20.00. Pak më parë janë publikuar edh ...Conference League, oggi è in programma la solita carrellata di partite del giovedì. In campo anche Besiktas e Bodo/Glimt: pronostici.