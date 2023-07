Benzina e gasolio ai massimi da un anno | aumentano i prezzi dei carburanti

(Di giovedì 27 luglio 2023) A spingere iè il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme allo stop di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. Il Brent intanto punta gli 83 dollari

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di. Per Q8 registriamo un rialzo di un ...... che da sempre caratterizzano l'esodo estivo degli italiani in vacanza tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, tornano a salire i prezzi consigliati perdei maggiori marchi di ...Questi sono i prezzi sulle autostrade :self service 1,954 euro/litro (servito 2,200),self service 1,812 euro/litro (servito 2,075), Gpl 0,834 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,...

Benzina al self supera 1,88 euro, ai massimi da un anno Il Sole 24 ORE

Allarme prezzi benzina nel mondo: stanno aumentando, con il rischio che l'inflazione torni a salire. Perché c'è il balzo del costo del carburante a livello globaleIl gasolio è a 1,73 euro/litro, ai massimi dallo scorso aprile. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo al ...