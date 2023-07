(Di giovedì 27 luglio 2023) Migliaia di repertifrutto di scavi clandestini in siti storici del Casertano, come l'Antica Cales, sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri del Nucleo tutela Patrimonio ...

... a Pagano furono sequestrati in un ufficio e a casa 700 repertiprovenienti da scavi clandestini, oltre 300 libri antichi e alcuni dipinti ritenuti provento di furto, 50in avorio, ...sequestrati risalirebbero ad un arco temporale ricompreso tra l'VIII sec. a. C. e il II sec. D. C. Rilevante è il quantitativo di monete archeologiche rivenute (oltre 1700), ...... reperti che avrebbero generato un giro di affari - che allo stato si stima - complessivamente pari a circa 3 milioni di euro nel 'mercato' dei. - continua sotto - Nel corso delle ...

Beni archeologici trafugati, sequestri in tre regioni Agenzia ANSA

Migliaia di reperti archeologici frutto di scavi clandestini in siti storici del Casertano, come l'Antica Cales, sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri del Nucleo tutela Patrimonio Cultura ...Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, nell'ambito delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di ...