Beach volley | World Tour 2023 Tripla eliminazione in qualificazione per gli azzurri a Montreal Quanto Brasile per Ranghieri Carambula

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non sono andate bene le cose per l’Italia nelle qualificazioni dell’Elite 16 diin Canada e si complica ulteriormente la corsa allaolimpica per le coppie azzurre, tranne che perche entrano in scena oggi nel tabellone principale e per Menegatti/Gottardi che non sono presenti perchè, dopo il secondo posto di Edmonton, sono già in preparazione dell’Europeo della prossima settimana. Non decolla la stagione di Nicolai/Cottafava che, dopo il terzo posto di Edmonton, escono di scena al secondo turno delle qualificazioni proprio per mano di Pedro Solberg/Guto che avevano sconfitto nella finale per il terzo posto del Challenge canadese concluso domenica. La coppia azzurra aveva iniziato bene superando 2-0 (22-20, 21-15) gli statunitensi Friend/Lotman al primo turno ma si è imbattuta ...