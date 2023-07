Bce | scatta il nono aumento dei tassi | stangata senza fine per famiglie e imprese

Il Consiglio direttivo della(Banca Centrale Europea) ha aumentato di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento dellache si trovano ai massimi da maggio 2001. In questo modo, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, su quelle di rifinanziamento marginale e sui depositi nella Banca Centrale saranno ...Con il nuovo piano, restando in tema di remunerazione dei soci,anche il buyback: per l'... sospinto dai plurimi rialzi dei tassi operati dalla, sale del 22% a 1,8 miliardi con un'...A meta' seduta le Borse europee proseguono con buono slancio, nettamente al di sopra dei valori delle prime ore, in attesa delle decisioni dellasui tassi. E' ampiamente previsto un nuovo rialzo ...

Tassi Bce: scatta il nuovo rialzo, portandoli al 4,25%, record dal 2008 Il NordEst Quotidiano

Tassi Bce: scatta il nuovo rialzo, portandoli al 4,25%, record dal 2008. Decisione ampiamente attesa con forti conseguenze sull’economia.Mercoledì 26 luglio tocca alla Federal Reserve e giovedì sarà la volta della Bce e della Banca del Giappone. Gli investitori prevedono negli Stati Uniti e in… Leggi ...