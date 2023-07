Bce | nuovo rialzo dei tassi sulla scia della Fed dello 0 | 25% | al 4 | 25% Tajani | “Errore | rischio recessione”?

(Di giovedì 27 luglio 2023)deiBce, il nono per l'esattezza. La presidenteBanca Centrale Europea Christine Lagarde, ha aumentato idell 0,25% portandoli al 4,25% mentre quello sui depositi al 3,75% e quello sui prestiti marginali al 4,50%. Una decisione che ha già fatto discutere visto ch

Ci risiamo,e Fed pronte alrialzo dei tassi Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (), infatti, ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di ...Nessuna sorpresa dall'ultima riunione prima della pausa estiva del Consiglio direttivo dellache ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento: i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento ...L'economia resta debole a breve termine', ha detto la presidente della, Christine Lagarde .'Il ... Stando ad una simulazione di Facile.it ilrialzo provoca un aumento della rata di un mutuo ...

Bce, nuovo rialzo tassi di un quarto di punto: 4,25%. Lagarde: "Economia deteriorata" Sky Tg24

Il tema Aumento dei tassi, alta inflazione, prezzi alle stelle, salari in calo: queste le componenti di una situazione che sta mettendo in crisi le famiglie La corsa al rialzo dei mutui non si ferma.Aumento tassi di interesse BCE di 25 punti base confermato, verso un nuovo rincaro della rata del mutuo: ecco di quanto sale fino a dicembre e nel 2024.