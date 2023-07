Bce alza i tassi di un quarto di punto | al 4 | 25% - L' inflazione cala ma è ancora troppo alta

(Di giovedì 27 luglio 2023) 'Il calo dell'proseguirà nel 2023' Il Consiglio direttivo, si precisa, 'continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato deie la durata ...

Ladeve far fronte infatti alle proteste crescenti, dei politici dei Paesi più colpiti dalla stretta ma anche di molti economisti, rispetto all'impatto di un anno di continui rialzi, accusati di ...Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea () ha deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della, in quanto l'inflazione continua a diminuire, ma si attende tuttora che rimanga "troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato". "Gli andamenti osservati dopo l'ultima riunione ...: fissata remunerazione delle riserve obbligatorie allo 0% Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha inoltre deciso di fissare la remunerazione delle riserve obbligatorie allo 0%. ...

La Bce alza i tassi di un quarto di punto, al 4,25% QUOTIDIANO NAZIONALE

La Bce alza ancora i tassi: la Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, ...La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti ...