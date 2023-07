Bce alza ancora i tassi | in un anno nono aumento consecutivo Mutui sempre più cari

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Banca centrale europea torna adre idi interesse. Si tratta delda quando, esattamente unfa, era il luglio del 2022, l'istituzione di Francoforte ha iniziato la sua manovra anti inflazionistica. E potrebbe non essere l`ultimo, anche se nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo la presidente Christine Lagarde ha temperato i toni, aprendo alla possibilità di una pausa alla prossima riunione operativa, che si svolgerà il 14 settembre. "In passato ho detto molte volte che abbiamodella strada da fare" sui rialzi dei, alla riunione di settembre "i dati ci dirse e quanta strada resti da fare - ha detto -. Potremmore o potremmo confermare i ...

🔊 Ascolta l'articolo Preoccupazioni per famiglie e imprese La Banca Centrale Europea () prosegue con la stretta monetaria, aumentando i tassi di interesse. Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, esprime preoccupazione riguardo ai possibili effetti ...Ancora rialzi per i tassi di interesse. La Banca Centrale Europea - si legge in una nota - ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Pertanto, i tassi sulle ...Parallelamente lasta anche riducendo la mole del suo bilancio, e così la quantità di liquidità disponibili nel sistema, sia dismettendo parte dei titoli di Stato accumulati negli anni scorsi, ...

La Bce alza i tassi di interesse al 4,25% dal 4,0% Il Sole 24 ORE

"In passato ho detto molte volte che abbiamo ancora della strada da fare" sui rialzi dei tassi, alla riunione di settembre "i dati ci diranno se e quanta ...Tajani: “È un errore continuare ad alzare i tassi di interesse" - La Bce alza ancora i tassi: più 25 punti base, ora al 4,25% ...