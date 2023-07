Basta ciabatte e snikers in Parlamento | la destra chiede decoro e “cravatta” | i grillini dicono di no

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dalledella Boldrini dal Papa, alla t-shirt di Fico in visita ufficiale, fino agli stivaloni di Soumahoro, in: negli ultimi anni se ne sono viste di tutti i colori, ma in cantiere c’è una piccola rivoluzione nel segno del. Pensare a “un assetto normativo che preveda” sia “il rispetto delformale, tramite il divieto indistinto per chiunque -parlamentare, collaboratore, dipendente o visitatore- dell’utilizzo di scarpe da ginnastica ogni qualvolta acceda nelle sedi della Camera” sia “l’obbligo per i deputati, collaboratori, dipendenti e visitatore di sesso maschile di indossare sempre la“. Fratelli d’Italiaun giro di vite sull’abbigliamento dei deputati: una richiesta formalizzata in un ordine del giorno presentato all’ufficio di ...

