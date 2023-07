Bascià | il nuovo singolo è “Dream girl”

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dal 28 luglio 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano che racconta di una storia d’amore finita che continua a influenzare la vita di una delle due persone coinvolte. Molte volte per il bene dell’altra bisogna fare delle scelte che non sono coerenti con ciò che si prova e si vuole veramente. La persona lasciata prova ad andare avanti, ma la realtà è che esiste solo una “” in grado di farle esplodere il cuore. Spiega l’artista a proposito del brano: «In “”, ho deciso di parlare, con leggerezza e semplicità, della mia storia. Parlo di come la persona che mi ha lasciata, continua a influenzare le ...