Barbie | quando un film grida alla parità di genere 

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tacchi a spillo, zero imperfezioni, look impeccabile, sorrisi e buon umore: questa è l’immagine dia cui da sempre siamo abituati. Ed oggi la vediamo per la prima volta in un live action sul grande schermo, interpretata dbellissima Margot Robbie: un’interpretazione magnifica la sua, che ha veramente dato vitabambola compagna di giochi preferita di tutte le bambine. Ma chi si aspettava di vedere una commedia divertente, fatta di rosa, brillantini e vestiti glamour, rimarrà deluso... perché ildiè molto più di questo… A Barbiland tutti i giorni solo uguali raggianti e pieni di cose belle: lì governano leche sono presidentesse, giornaliste, astronaute, dottoresse, vincitrici del premio Nobel e qualsiasi cosa desiderino essere. Sono loro a comandare ...

... vero, ma sta per compiere ottantuno anni e a volte si sentono tutti, per esempiolegge dal ... Per esempio, zitto zitto, nascosto dalle fanfare die Oppenheimer , sta sorprendentemente ...di pianificarenella stessa data di uscita di Oppenheimer . Tuttaviaun giornalista di The Insider gli ha chiesto se la sua rottura con Warner fosse stata la causa della data di ...Il film di "" ha ottenuto un grande successo al botteghino, diventando il film con maggiori incassi del ... durante una proiezione in Brasile, si è verificata una scena particolareuna ...

Fino a quando "Barbie" sarà al cinema Partito il conto alla rovescia ... Tag24

Dopo il successo di Barbie, la Mattel ha deciso di puntare su un’altra bambola su cui incentrare un nuovo film, si tratta di Polly Pocket ...La bambola Mattel sta vivendo un momento di gloria grazie al film di Greta Gerwig, ma non sarebbe mai ‘nata’ se non fosse stato per Ruth ...