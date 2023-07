Barbie incinta | Ken con l’orecchino e le altre bambole ritirate dal mercato | ecco perché

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non c’è soloStereotipo nel film di Greta Gerwig, uscito nelle sale il 21 luglio di quest’anno. A popolareland, il mondo delledove tutto è perfetto, rosa e glitterato, appaiono altri suoi amici. Per creare i suoi personaggi, la regista si è infatti ispirata a modelli direalmente esistiti, anche se non tutti hanno avuto la stessa fortuna della loro più famosa amica bionda. La prima che vediamo sullo schermo è Midge: creata nel 1963 e commercializzata come la migliore amica di, uscì di produzione già nel 1967, per poi fare solo sporadici ritorni. Midge ha una particolarità: è, caratteristica che fece tanto discutere all’epoca, soprattuttoMidge non era sposata. Il suo compagno è Allan, anche lui presente nel film, e ...