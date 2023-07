Barbie | Halle Bailey canta la cover della canzone di Billie Eilish e fa impazzire i fan

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 luglio 2023) La star de La sirenettasi è esibita in un video pubblicato sul suo account social nel qualeladiinè diventato successo a livello globale e uno dei momenti più intensi è quello in cui è stata inserita la nuovadi, composta appositamente per il film insieme al fratello e dal titolo What Was I Made For? Tra i numerosi fan disi nasconde un nome d'eccezione:. L'attrice, criticata moltissimo per essere stata scelta come protagonista nel disneyano La sirenetta, ha dato dimostrazione per l'ennesima volta del suo talento canorondo la ...