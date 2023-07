Barbie | a Dubai la bambola gigante accanto al Burj Khalifa VIDEO

(Di giovedì 27 luglio 2023) In questi giorni, un breveche ritrae unasca, ricreato in CGI, posto direttamenteal più alto grattacielo di, il; è diventato virale. Si tratta di una parte dell’aggressiva campagna di marketing proposta in vista dell’uscita del film, prevista nel principato arabo, per il 31 agosto, ilmostra unasca, vestita dell’iconico costume da bagno a righe bianconere, e provvista degli altrettanto iconici occhiali, fare alcuni passi per uscire dalla confezione in cui è rinchiusa, e assumere la stereotipica posa con la mano poggiata sull’anca. Il, realizzato per la Eye Studios, una piccola agenzia di social media marketing con sede a ...

The film marketing for Greta Gerwig's Barbie is being hailed for setting a groundbreaking precedent. With extensive branding efforts, including collaborations with prominent companies like pink Google ...but social media users were still left stunned by what appeared to be a Godzilla-sized Barbie stomping through Dubai. The augmented reality animation is the work of Dubai-based creative social media ...