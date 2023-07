Barbara d’Urso tira una frecciatina a Myrta Merlino e fa una precisazione

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 luglio 2023)è stata una delle ospiti più attese del Festival Marateale che si tiene ogni anno a Maratea, in Basilicata. Durante il suo intervento la conduttrice hato unae ha fatto unain merito alle sue trasmissioni. “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste” – ha esordito– “Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. Una storia che probabilmente vorrà contare nelle sedi opportune. Qualcuno citofoni a Mara Venier o a Francesca Fagnani per il colpaccio dell’anno. La conduttrice ha poi ...