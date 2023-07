Barbara d’Urso replica alle parole di Myrta Merlino

(Di giovedì 27 luglio 2023) In queste ored'Urso hato per la prima voltadi: ecco le dichiarazioni della conduttrice L'articolo proviene da Novella 2000.

Trae i vertici di Mediaset non scorre più buon sangue, questo è assodato. E dopo essere stata donna - azienda, Carmelita non perde occasione, oggi, per difendere la propria posizione e ...Ha lasciato la sua casa di Capalbio, dove da diversi giorni ormai trascorre le vacanze all'insegna del divertimento circondata dagli affetti più cari,. La conduttrice infatti è partita alla volta di Maratea in Basilicata per partecipare al Festival Marateale. Ieri infatti è stata protagonista della serata, rilasciando una lunga ...si sfoga: la stoccata al vetriolo e l'attacco inaspettato della conduttrice e attrice campana al Festival ...