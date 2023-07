Bandi agricoltura in Toscana | meccanismi per velocizzare lo scorrimento graduatorie

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’obiettivo è velocizzate le procedure per l’assegnazione delle risorse FEASR 2014 -2022. In vista della chiusura della programmazione la giunta regionale, su proposta della vicepresidente ed assessora regionale all’Stefania Saccardi, ha approvato una delibera con varie misure per accelerare la spesa in ambito agricolo. “La Regione– spiega Saccardi – si è dotata di un meccanismo diautomatico delle liste che si basa sull’assegnazione automatica delle economie. E’ una semplificazione ed al tempo stesso un miglioramento del meccanismo molto importante ed atteso dalle imprese, dato che va asensibilmente le assegnazioni, eliminando i tempi morti”. Questo provvedimento riguarda in particolare la sottomisura “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati ...

"In continuità con iregionali aperti negli anni precedenti e in risposta al nuovo Decreto ...stagionali impiegati nelle aziende agricole - sottolinea l'assessore regionale all'e cibo,..."In continuità con iregionali aperti negli anni precedenti e in risposta al nuovo Decreto ...stagionali impiegati nelle aziende agricole - sottolinea l'assessore regionale all'e cibo,...A supporto dell'emiliano - romagnola per il 2023 - 2027 sono stati programmati, per quanto riguarda il Feasr, 170 milioni di euro, attraverso 13per finalità ambientali e indennità ...

Bandi agricoltura, introdotti meccanismi di velocizzazione dello ... Toscana Notizie

Per l’anno 2023 Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte possono contare su una dotazione finanziaria complessiva di 108.000 ..."Un confronto dai toni pacati su di un provvedimento che compie delle scelte politiche, che cerca di intervenire sui bisogni, che guarda in prospettiva per dare risposte alla nostra comunità". (ANSA) ...