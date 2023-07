Bambino di 11 anni scompare ad Arezzo | ricerche in corso

Un bimbo di 11, Patrik Tudosie Florinel, residente nel comune di Civitella in Valdichiana, è scomparso ieri ... L'ultima traccia telefonica del suo cellulare, avrebbe dato ilpresente in ...Ma che cosa intende veramente Tondelli nel momento in cui evoca "lo sguardo del- Thomas ... Tondelli muore nel 1991, duedopo la pubblicazione di Camere separate. Se ne va a 36, ...Fin da quando era, Luca amava cucinare e creare piatti deliziosi per la sua famiglia. Quando Luca compie 24, decide che è giunto il momento di realizzare il suo sogno. Con grande ...L'ultima traccia telefonica del suo cellulare, avrebbe dato il bambino presente in zona Campo di Marte, dietro la stazione ferroviaria di Arezzo ...Un bambino di 12 anni, di nome Patrick, è scomparso da ieri pomeriggio da Civitella in Valdichiana, in provincia di Arezzo. Un avviso di ricerca è stato diffuso dalla prefettura della città toscana ...