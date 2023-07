Balogun | una situazione può agevolare l’Inter | è lui la prima scelta ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023)è il giocatore su cuivorrebbe affondare per il proprio reparto offensivo. Unapuò adessoil club nerazzurro. ASSIST AL? Per l’attacco, come reso noto da Sky Sport, i nomi chesegue restano sempre gli stessi. Beto, Alvaro Morata e Folarin. L’attaccante dell’Arsenal è ladei nerazzurri. Inoltre,sta continuando ad allenarsi a parte. Non è stato convocato dal club inglese perché fondamentalmente non è considerato come priorità. Ma lui, come ha anche dichiarato, vuole giocare. E su questo premeche vorrebbe approfittare per strappare il giocatore a un prezzo non eccessivo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...