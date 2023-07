Balogun | segnale inequivocabile da Arteta! E l’Inter strizza l’occhio

(Di giovedì 27 luglio 2023) Folarinsembra ai margini del progetto Arsenal. Scelta senza equivoci quella di Mikel Arteta, nell’ultima amichevole contro il Barcellona.sorride DECISIONE NETTA ?non fa come Yann Sommer, anzi! Arteta, tecnico dell’Arsenal, lo ha escluso dalla partita fra Gunners e Barcellona finita 5-3 negli USA non portandolo nemmeno in panchina. Segno di come il giocatore sia sempre più ai margini dal progetto dei londinesi. Già nelle scorse ore, si stava allenando a parte. Sicuramente una notizia che può far sorridere. Il club nerazzurro rimane sulle sue tracce. Da capire se, quando e come affonderà il colpo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

